Новозеландского пилота освободили после 19 месяцев плена в Индонезии

Новозеландского пилота Филиппа Мертенса освободили после 19 месяцев в плену в Индонезии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, после чего он прошел медицинскую и психологическую проверку в регионе Тимика.

После своего освобождения пилот появился на индонезийском телеканале Metro TV, где со слезами на глазах общался со своей семьей по телефону.

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