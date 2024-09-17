Омбудсмен заявил, что россияне казнили мечом украинского военнопленного: Лубинец направил письма МККК и ООН

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что противник казнил мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками, в связи с чем Омбудсмен обратился к международным организациям относительно фиксации очередного нарушения прав человека со стороны россии, пишет УНН.

Детали

"Очередное военное преступление - россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! Сколько еще мир будет смотреть, как россия открыто демонстрирует пренебрежение к любым нормам и законам?" - написал Лубинец в Telegram.

Омбудсмен заявил, что "направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны россии".

"Отдельно подчеркну, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако, видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора", - указал Лубинец.

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