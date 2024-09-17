Омбудсмен заявив, що росіяни стратили мечем українського військовополоненого: Лубінець направив листи МКЧХ та ООН

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що противник стратив мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками, щодо чого Омбудсмен звернувся до міжнародних організацій стосовно фіксації чергового порушення прав людини з боку росії, пише УНН.

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"Черговий воєнний злочин – росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Скільки ще світ дивитиметься, як росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?" - написав Лубінець у Telegram.

Омбудсмен заявив, що "направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони росії".

"Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак, бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", - вказав Лубінець.

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