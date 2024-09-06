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У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

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Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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24 березня, 11:21 • 110244 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 114313 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Генпрокурор: наразі розслідується можлива страта окупантами 73 українських військовополонених

Генпрокурор: наразі розслідується можлива страта окупантами 73 українських військовополонених

Київ • УНН

 • 15238 перегляди

Генпрокурор Андрій Костін повідомив про розслідування можливої страти 73 українських військовополонених російськими військовими. Він наголосив, що кожен факт ретельно розслідується, і обіцяє покарання для всіх воєнних злочинців.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про розслідування можливої страти 73 українських військовополонених російськими військовими, пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Наразі здійснюється розслідування за фактами можливої страти 73 наших військовополонених російськими військовими. Ми фіксуємо все більше таких випадків - коли агресор демонстративно нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Ретельно розслідуємо кожен факт. Не зупинимося, допоки кожен воєнний злочинець не понесе покарання

- повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування можливого розстрілу трьох українських військовополонених на Донеччині06.09.24, 16:39 • 13748 переглядiв

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