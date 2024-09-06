Генпрокурор: наразі розслідується можлива страта окупантами 73 українських військовополонених
Київ • УНН
Генпрокурор Андрій Костін повідомив про розслідування можливої страти 73 українських військовополонених російськими військовими. Він наголосив, що кожен факт ретельно розслідується, і обіцяє покарання для всіх воєнних злочинців.
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про розслідування можливої страти 73 українських військовополонених російськими військовими, пише УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Наразі здійснюється розслідування за фактами можливої страти 73 наших військовополонених російськими військовими. Ми фіксуємо все більше таких випадків - коли агресор демонстративно нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Ретельно розслідуємо кожен факт. Не зупинимося, допоки кожен воєнний злочинець не понесе покарання
Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування можливого розстрілу трьох українських військовополонених на Донеччині06.09.24, 16:39 • 13748 переглядiв