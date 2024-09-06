Генпрокурор: на сегодня расследуется возможная казнь оккупантами 73 украинских военнопленных
Киев • УНН
Генпрокурор Андрей Костин сообщил о расследовании возможной казни 73 украинских военнопленных российскими военными. Он подчеркнул, что каждый факт тщательно расследуется, и обещает наказание для всех военных преступников.
Генпрокурор Андрей Костин сообщил о расследовании возможной казни 73 украинских военнопленных российскими военными, пишет УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Сейчас осуществляется расследование по фактам возможной казни 73 наших военнопленных российскими военными. Мы фиксируем все больше таких случаев - когда агрессор демонстративно пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Тщательно расследуем каждый факт. Не остановимся, пока каждый военный преступник не понесет наказание
Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування можливого розстрілу трьох українських військовополонених на Донеччині6 сентября 2024, 13:39 • 6998 просмотров