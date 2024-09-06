Генпрокурор: на сегодня расследуется возможная казнь оккупантами 73 украинских военнопленных

Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США передачу 50 млрд долларов от доходов замороженных активов рф 21 минута назад • 3022 просмотра

В Украине не планируют выключать свет 7 сентября - ДТЭК 27 минут назад • 2019 просмотра

Пропускная способность транспорта увеличится вдвое: представлен проект реконструкции пункта пропуска "Ягодин" час назад • 5430 просмотра

Экспорт зерна в этом сезоне более чем на половину больше прошлогоднего час назад • 5619 просмотра