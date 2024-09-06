Офис Генпрокурора: начато расследование возможного расстрела трех украинских военнопленных в Донецкой области
Киев • УНН
Правоохранители начали расследование возможного расстрела трех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области. Генпрокурор Андрей Костин отметил, что каждый военный преступник понесет наказание.
Правоохранители начали расследование по факту возможного расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
"Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - указали в Офисе Генпрокурора в Telegram.
По предварительным данным, в полдень 27 августа 2024 года вооруженные силы рф совершили атаку с использованием БпЛА на одну из позиций Вооруженных сил Украины в Покровском районе. От сброшенного на укрытие украинских защитников зажигательного боеприпаса возник пожар. Оккупанты обошли горящую позицию с трех сторон и во время дальнейшего боевого столкновения один из четырех военных ВСУ получил тяжелое ранение. Его собратья, находясь в окружении и под плотным огневым контролем врага, были вынуждены сдаться в плен. Военнослужащие вышли из поврежденного укрытия и встали на колени, держа руки за головой. В это время российские штурмовики открыли по ним огонь на поражение. Относительно дальнейшей судьбы раненого данные уточняются.
Как отмечается, проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события.
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Сейчас осуществляется расследование по фактам возможной казни 73 наших военнопленных российскими военными. Мы фиксируем все больше таких случаев - когда агрессор демонстративно пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Тщательно расследуем каждый факт. Не остановимся, пока каждый военный преступник не понесет наказание
Убийство военнопленных является нарушением требований Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, напомнили в Офисе Генпрокурора.
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