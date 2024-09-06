МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен

Спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал мировое сообщество решительно осудить очередное военное преступление оккупационной армии россии после появления кадров, на которых видно, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат, сдающихся в плен, пишет УНН.

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"Мы шокированы ужасными кадрами, полученными телеканалом CNN, на которых видно, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат, сдающихся в плен. Это военное преступление является частью продолжающихся грубых нарушений россией международного гуманитарного права. Российское варварство является позором для человечества. Мы призываем все государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки россией украинских военнопленных. Необходимо консолидировать все усилия для воплощения положений Формулы мира Президента Зеленского, которые требуют возвращения всех незаконно удерживаемых лиц", - отметил спикер МИД Украины Георгий Тихий в X.

"По этому поводу обращаюсь к ООН и МККК": Омбудсмен заявил о появлении видео расстрела оккупантами вероятно украинского военнопленного