МИД призвал мир осудить очередное военное преступление армии рф после появления кадров убийства украинских воинов, сдающихся в плен
Киев • УНН
Спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал мир осудить военное преступление РФ после появления видео убийства украинских солдат, сдающихся в плен. Он назвал это частью систематических нарушений гуманитарного права Россией.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал мировое сообщество решительно осудить очередное военное преступление оккупационной армии россии после появления кадров, на которых видно, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат, сдающихся в плен, пишет УНН.
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"Мы шокированы ужасными кадрами, полученными телеканалом CNN, на которых видно, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат, сдающихся в плен. Это военное преступление является частью продолжающихся грубых нарушений россией международного гуманитарного права. Российское варварство является позором для человечества. Мы призываем все государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки россией украинских военнопленных. Необходимо консолидировать все усилия для воплощения положений Формулы мира Президента Зеленского, которые требуют возвращения всех незаконно удерживаемых лиц", - отметил спикер МИД Украины Георгий Тихий в X.
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