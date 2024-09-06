"По этому поводу обращаюсь к ООН и МККК": Омбудсмен заявил о появлении видео расстрела оккупантами вероятно украинского военнопленного

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о появлении в сети видео расстрела оккупантами вероятно украинского военнопленного. Он назвал это грубым нарушением Женевских конвенций и сказал, что по всем фактам вероятных убийств украинских военнопленных сообщает и направляет письма в МККК и ООН, пишет УНН.

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"Вероятный расстрел украинского пленного оккупантами - это преступление. По этому поводу обращаюсь к ООН и МККК!" - подчеркнул Омбудсмен в Telegram.

"В сети появилось видео, на котором оккупанты расстреливают вероятно украинского военнопленного", - сообщил Лубинец.

"Реагируя на это, отмечу: расстрел россиянами украинского военнопленного - это грубое нарушение Женевских конвенций! Ведь страна, которая берет в плен, должна гарантировать сохранение жизни военнопленным и отвечает за обращение с ними. Каждый такой расстрел требует надлежащего расследования, а международное сообщество не должно молчать на системные преступления оккупантов. Именно поэтому по всем фактам возможных убийств украинских военнопленных сообщаю и направляю письма в МККК и ООН. Эти международные организации должны заставить россию соблюдать нормы международно гуманитарного права и фиксировать каждое нарушение", - отметил Омбудсмен.

При этом Лубинец указал, что "война, которая продолжается, - гибридная". "рф намеренно расстреливает украинских военнопленных и распространяет такие видео в информационное пространство. Таким образом оккупанты хотят запугать украинцев. Но на самом деле они лишь показывают свое истинное лицо - лицо террориста и убийцы. В то же время вся информация всегда требует детальной проверки. Не стоит доверять всему, что распространяет враг", - указал Лубинец.

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