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"Щодо цього звертаюся до ООН та МКЧХ": Омбудсмен заявив про появу відео розстрілу окупантами ймовірно українського військовополоненого

"Щодо цього звертаюся до ООН та МКЧХ": Омбудсмен заявив про появу відео розстрілу окупантами ймовірно українського військовополоненого

Київ • УНН

 • 15150 перегляди

Дмитро Лубінець заявив про появу відео ймовірного розстрілу українського військовополоненого окупантами. Він назвав це порушенням Женевських конвенцій і повідомляє про всі такі факти в ООН та МКЧХ.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про появу у мережі відео розстрілу окупантами ймовірно українського військовополоненого. Він назвав це грубим порушенням Женевських конвенцій та сказав, що за всіма фактами ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляє та направляє листи до МКЧХ та ООН, пише УНН.

Деталі

"Ймовірний розстріл українського полоненого окупантами – це злочин. Щодо цього звертаюся до ООН та МКЧХ!" - наголосив Омбудсмен у Telegram.

"У мережі зʼявилося відео, на якому окупанти розстрілюють ймовірно українського військовополоненого", - повідомив Лубінець.

"Реагуючи на це, зазначу: розстріл росіянами українського військовополоненого – це грубе порушення Женевських конвенцій! Адже країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними. Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому за всіма фактами ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляю та направляю листи до МКЧХ та ООН. Ці міжнародні організації мають змусити росію дотримуватися норм міжнародно гуманітарного права й фіксувати кожне порушення", - зазначив Омбудсмен.

При цьому Лубінець вказав, що "війна, яка триває, – гібридна". "рф навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір. Таким чином окупанти хочуть залякати українців. Але насправді вони лише показують своє істинне обличчя – обличчя терориста та вбивці. Водночас уся інформація завжди потребує детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог", - вказав Лубінець.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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