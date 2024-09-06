МЗС закликало світ засудити воєнний злочин армії рф після появи кадрів вбивства українських бійців, які здаються в полон
Київ • УНН
Речник МЗС України Георгій Тихий закликав світ засудити воєнний злочин рф після появи відео вбивства українських солдатів, що здаються в полон. Він назвав це частиною систематичних порушень гуманітарного права росією.
Речник МЗС України Георгій Тихий закликав світову спільноту рішуче засудити черговий воєнний злочин окупаційної армії росії після появи кадрів, на яких видно, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, які здаються в полон, пише УНН.
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"Ми шоковані жахливими кадрами, отриманими телеканалом CNN, на яких видно, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здаються в полон. Цей воєнний злочин є частиною триваючих грубих порушень росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство є ганьбою для людства. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування росією українських військовополонених. Необхідно консолідувати всі зусилля для втілення положень Формули миру Президента Зеленського, які вимагають повернення всіх незаконно утримуваних осіб", – наголосив речник МЗС України Георгій Тихий у X.
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