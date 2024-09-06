Офіс Генпрокурора: розпочато розслідування можливого розстрілу трьох українських військовополонених на Донеччині
Київ • УНН
Правоохоронці розпочали розслідування можливого розстрілу трьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області. Генпрокурор Андрій Костін наголосив, що кожен воєнний злочинець понесе покарання.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених в Покровському районі Донецької області, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - вказали в Офісі Генпрокурора у Telegram.
За попередніми даними, опівдні 27 серпня 2024 року збройні сили рф вчинили атаку з використанням БпЛА на одну з позицій Збройних сил України в Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників запалюваного боєприпасу виникла пожежа. Окупанти обійшли палаючу позицію з трьох боків та під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатись в полон. Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються
Як зазначається, проводиться низка слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події.
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Вбивство військовополонених є порушенням вимог Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, нагадали в Офісі Генпрокурора.
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