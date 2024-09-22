Новозеландського пілота звільнили після 19 місяців полону в Індонезії
Київ • УНН
Філіпа Мертенса, пілота з Нової Зеландії, звільнили після 19 місяців у полоні в Індонезії. Після звільнення він пройшов медичну перевірку та емоційно спілкувався зі своєю сім'єю по телефону в прямому ефірі.
Новозеландського пілота Філіпа Мертенса звільнили після 19 місяців у полоні в Індонезії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією, після чого він пройшов медичну та психологічну перевірку в регіоні Тіміка.
Після свого визволення пілот з'явився на індонезійському телеканалі Metro TV, де зі сльозами на очах спілкувався зі своєю сім'єю по телефону.
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