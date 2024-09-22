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Новозеландського пілота звільнили після 19 місяців полону в Індонезії

Новозеландського пілота звільнили після 19 місяців полону в Індонезії

Київ • УНН

 • 30801 перегляди

Філіпа Мертенса, пілота з Нової Зеландії, звільнили після 19 місяців у полоні в Індонезії. Після звільнення він пройшов медичну перевірку та емоційно спілкувався зі своєю сім'єю по телефону в прямому ефірі.

Новозеландського пілота Філіпа Мертенса звільнили після 19 місяців у полоні в Індонезії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією, після чого він пройшов медичну та психологічну перевірку в регіоні Тіміка.

Після свого визволення пілот з'явився на індонезійському телеканалі Metro TV, де зі сльозами на очах спілкувався зі своєю сім'єю по телефону.

Омбудсмен заявив, що росіяни стратили мечем українського військовополоненого: Лубінець направив листи МКЧХ та ООН17.09.24, 09:16 • 26117 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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