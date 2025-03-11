Новости с встречи с Украиной позитивные, встреча была продуктивной - Белый дом
Киев • УНН
У Джидді прошла встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. По словам пресс-секретаря Белого дома, встреча была продуктивной, стороны обсудили путь к миру и двусторонние отношения.
Новости с американо-украинской встречи в Джидде "позитивные", эта встреча "была продуктивной", сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 11 марта, пишет УНН.
Новости, которые мы получали с встречи в течение дня, и президент был проинформирован, позитивные, эта встреча была продуктивной
Ливитт добавила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц "предоставят полную информацию об этой встрече очень скоро".
Дополнение
В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.
В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц кратко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").
Участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ход переговоров с командой США, указав, что "работа продолжается".