Новини із зустрічі з Україною позитивні, зустріч була продуктивною - Білий дім

Новини з американсько-української зустрічі у Джидді "позитивні", ця зустріч "була продуктивною", сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу 11 березня, пише УНН.

Новини, які ми отримували із зустрічі протягом дня, і президент був поінформований, позитивні, ця зустріч була продуктивною - сказала Лівітт.

Лівітт додала, що держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц "нададуть повну інформацію про цю зустріч дуже скоро".

Доповнення

У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

У відповідь на запитання CNN про хід зустрічі учасник від США радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц коротко відповів: "Просуваються" ("Getting there").

Учасник української делегації на переговорах з США у Джидді керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував хід переговорів з командою США, вказавши, що "робота триває".