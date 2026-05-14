Новое дело о госизмене: суд арестовал нардепа Дубинского без права на залог

Киев • УНН

 • 2216 просмотра

Суд назначил Александру Дубинскому 60 суток содержания под стражей без права залога. Депутата подозревают в государственной измене и дискредитации мобилизации.

Народному депутату Украины Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, избрали меру пресечения -  безальтернативное содержание под стражей, передает УНН.

14 мая 2026 года следственный судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается 

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

И хотя правоохранители не называют имени нардепа, речь идет, вероятно, об Александре Дубинском.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в отношении народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого в государственной измене.

По данным следствия, Дубинский распространял в Telegram, Facebook и Instagram материалы, направленные на формирование выгодных рф нарративов, дискредитацию государственной политики Украины и создание предпосылок для срыва мобилизационных процессов.

5 мая 2026 года народному депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Александр Дубинский - нардеп Верховной Рады 9-го созыва от "Слуги народа". 

В 2025 году ГБР направили в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его экс-помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены. В 2024 году ГБР завершило расследование по государственной измене участников преступной организации, где фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.

Антонина Туманова

