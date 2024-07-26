Премьер-министр Кристен Михал заявил, что жителям Эстонии придется приспособиться к росту налогов и сокращению государственных расходов. Это необходимо для того, чтобы страна могла эффективнее защитить себя от потенциальных угроз со стороны россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Полномасштабное вторжение россии в Украину побудило некоторых соседей России увеличивать военные расходы для противодействия москве. Правительство Эстонии, которое сталкивается с самой длительной рецессией в Европе, ввело налог на оборону и провело крупнейшие сокращения бюджета со времен мирового финансового кризиса.

Эти меры привели к тому, что Эстония, с населением в 1,3 миллиона человек, стала одной из стран НАТО с наибольшими расходами на оборону относительно экономического производства среди 32 членов альянса.

Кому-то не нравятся сокращения, кому-то не нравятся налоги - это все очень логично. Было бы замечательно, если бы был другой путь, но нам нужно больше боеприпасов, и эти решения нужно принимать - сказал Михал.

Новое правительство Эстонии составило амбициозный перечень проектов, требующих финансирования, включая выделение 1,1 миллиарда евро (1,2 миллиарда долларов) на приобретение боеприпасов, строительство фортификационных сооружений и развертывание "стены дронов" вдоль границы с россией. Кристен Михал, который сам является офицером запаса в оборонных силах Эстонии, руководит этими инициативами.

Министерство обороны переоценило, что нам нужно поражать цели, которые находятся дальше и с большей точностью. Мы вложим дополнительные 4 миллиарда евро в оборонные расходы в течение пяти лет - рассказал новый премьер-министр.

Повышение налогов будет включать повышение на 2% налога на прибыль, корпоративного налога и налога на добавленную стоимость, а также акцизных сборов.

Я не говорю, что это хорошо для экономики - налог на прибыль, безусловно, навредит бизнесу, но это не конец света. Налог на добавленную стоимость структурно безвреден для экономики, хотя и добавляет напряжения внутреннему потреблению - добавил Михал.

Напомним

Новое правительство Эстонии продолжит всесторонне поддерживать Украину, в частности на пути к вступлению в ЕС и НАТО. Об этом шла речь во время онлайн-разговора премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с новоназначенным премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

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