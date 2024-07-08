Президент Эстонии Алар Карис считает, что странам Североатлантического альянса стоит рассмотреть увеличение минимального порога расходов стран-членов на оборону, который сейчас составляет 2% ВВП и которого достигли еще не все союзники. Об этом сообщает ERR, передает УНН.

Детали

Президент Алар Карис встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе, чтобы обсудить сотрудничество между двумя странами, региональную безопасность и подготовку к предстоящему саммиту НАТО на следующей неделе.

НАТО должно быть готово к тому, что РФ станет более опасной в следующем десятилетии, чем это было в предыдущем, следовательно, союзники по НАТО должны рассмотреть возможность увеличения собственных расходов на оборону с 2 до 3 процентов своего валового внутреннего продукта (ВВП), отметил Карис.

Он отметил, что важнейшими темами для саммита НАТО является всесторонняя, долгосрочная и эффективная поддержка Украины как во время войны, так и после нее, а также усиление обороноспособности НАТО и готовности противостоять угрозам со стороны РФ.

"Альянс должен прислать решительное сообщение о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Членство Украины в НАТО не подлежит обсуждению, а процесс обретения членства является необратимым", - сказал президент Эстонии.

Он отметил, что история научила, что агрессоров надо привлекать к ответственности, а не успокаивать. Навязанный мир, по его словам, лишь временное решение.

"Если территориальная целостность и суверенитет Украины не будут уважаться, это приведет к новым и более масштабным войнам в будущем. РФ и другие агрессоры получат лишь поощрение для наступления", - сказал президент Эстонии.

"Поэтому единственная эффективная стратегия сейчас - максимально поддерживать Украину. НАТО успешно преодолело колебания относительно военной помощи Украине. Никаких ограничений по дальнейшей помощи не нужно устанавливать", - заявил он.

Дополнение

Президент добавил, что Эстония поставила цель выделять на поддержку Украины не менее 0,25 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП).

Карис также подчеркнул, что очевидно, что РФ будет оставаться самой серьезной военной угрозой для НАТО еще очень долго.

"В следующее десятилетие Россия будет более враждебной, чем в предыдущее. НАТО должно быть готово к этому. У НАТО есть хорошие планы коллективной обороны, которые должны быть подкреплены необходимыми силами и системами вооружений", - сказал эстонский президент.

Он добавил, что это требует от Альянса увеличения расходов на оборону, поскольку становится все более очевидным, что 2% ВВП каждого союзника уже может быть недостаточным. "Нам нужно обсудить повышение амбициозных расходов на оборону до 2,5 или 3 процентов", - сказал он.

Карис также подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны странами НАТО.

"Эстония готова принять дополнительные истребители союзников и системы противовоздушной обороны на ротационной основе, как было договорено на прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе", - отметил президент Эстонии.

Как сообщалось, 9-11 июля в Вашингтоне состоится 75-й саммит НАТО, одним из главных вопросов которого будет военная помощь Украине.

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