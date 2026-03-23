Новые нефтяные пятна на Днестре и гибель птиц обнаружены на севере Молдовы

Министр окружающей среды Георге Хаждер 23 марта сообщил о появлении новых нефтяных пятен на Днестре на севере Молдовы. По его словам, загрязнение продолжает поступать из верхнего течения реки. Министр уточнил, что специалисты установили семь дополнительных фильтров, чтобы остановить распространение загрязнения, передает УНН со ссылкой на Newsmaker.

"Сейчас нахожусь на мосту в селе Унгур Окницкого района. Мы наблюдаем новые нефтяные пятна, которые продолжают поступать из верхнего течения реки", — заявил Хаждер в публикации в социальных сетях.

По информации украинской стороны, источник загрязнения уже остановили. Однако, как отметил Хаждер, новые пятна, вероятно, поступают из последнего отстойника, где могли остаться накопленные объемы нефти.

"Поэтому мы сохраняем бдительность, постоянно мониторим ситуацию и продолжаем работать на месте столько, сколько нужно", - подчеркнул он.

Хаждер уточнил, что вблизи села Арионешты установили семь дополнительных фильтров, чтобы остановить распространение загрязнения.

Министр также прокомментировал информацию о двух мертвых птицах, найденных на берегу Днестра. По его словам, специалисты Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA) уже выехали на место, чтобы установить причину гибели животных.

"В то же время мы продолжаем наблюдать за сотнями птиц на Днестре", - добавил он.

Кроме того, Хаждер сообщил, что 24 марта планирует встретиться с экологами и экспертами, чтобы оценить последствия загрязнения и согласовать меры реагирования.

"Мы продолжим информировать граждан о развитии ситуации", - сказал министр.

Напомним

Ранее 22 марта журналистка Ната Албот в социальных сетях заявила, что на Днестре обнаружили мертвых птиц, что может быть связано с недавним загрязнением реки нефтепродуктами.