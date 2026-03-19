Загрязнение Днестра из-за атаки рф - Украина и Молдова совместно работают над ликвидацией последствий
Киев • УНН
Украина и Молдова совместно ликвидируют загрязнение Днестра нефтепродуктами после атак рф. СБУ открыла дело, а специалисты ведут постоянный мониторинг.
Ситуация вокруг загрязнения реки Днестр из-за российских ракетно-дроновых ударов находится под постоянным контролем органов власти Украины и Молдовы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Детали
Заместитель главы ведомства Ирина Овчаренко отметила: Днестр является стратегически важной рекой, которая обеспечивает до 80% питьевых потребностей Молдовы. В Украине наибольшее внимание уделено защите питьевого водозабора на Днестре и помощи Молдове в локализации загрязнения.
По словам Овчаренко, Украина оперативно отреагировала на ситуацию, в частности:
- Службой безопасности Украины открыто уголовное
производство по загрязнению;
- к расследованию привлечены специалисты Государственной экологической инспекции;
- налажена межправительственная коммуникация с Республикой
Молдова;
- проводится постоянный лабораторный мониторинг качества
воды.
россия не только уничтожает энергетическую систему, но и совершает своими действиями экоцид. Загрязнение Днестра - это прямое следствие российской агрессии
Напомним
После российской ракетно-дроновой атаки по Черновицкой области 7 марта Днестр загрязнился нефтепродуктами. Экологический инцидент вышел за пределы области и угрожает не только Украине, но и соседней Молдове.
Впоследствии российского посла в Кишиневе олега озерова вызвали в министерство иностранных дел Молдовы, где вручили ноту протеста и бутылку загрязненной воды из Днестра.