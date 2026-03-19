Загрязнение Днестра из-за атаки рф - Украина и Молдова совместно работают над ликвидацией последствий

Ситуация вокруг загрязнения реки Днестр из-за российских ракетно-дроновых ударов находится под постоянным контролем органов власти Украины и Молдовы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Заместитель главы ведомства Ирина Овчаренко отметила: Днестр является стратегически важной рекой, которая обеспечивает до 80% питьевых потребностей Молдовы. В Украине наибольшее внимание уделено защите питьевого водозабора на Днестре и помощи Молдове в локализации загрязнения.

По словам Овчаренко, Украина оперативно отреагировала на ситуацию, в частности:

Службой безопасности Украины открыто уголовное производство по загрязнению;

к расследованию привлечены специалисты Государственной экологической инспекции;

налажена межправительственная коммуникация с Республикой Молдова;

проводится постоянный лабораторный мониторинг качества воды.

россия не только уничтожает энергетическую систему, но и совершает своими действиями экоцид. Загрязнение Днестра - это прямое следствие российской агрессии - отметила заместитель министра.

После российской ракетно-дроновой атаки по Черновицкой области 7 марта Днестр загрязнился нефтепродуктами. Экологический инцидент вышел за пределы области и угрожает не только Украине, но и соседней Молдове.

Впоследствии российского посла в Кишиневе олега озерова вызвали в министерство иностранных дел Молдовы, где вручили ноту протеста и бутылку загрязненной воды из Днестра.