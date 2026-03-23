Нові нафтові плями на Дністрі та загибель птахів виявили на півночі Молдови

Міністр навколишнього середовища Георге Хаждер 23 березня повідомив про появу нових нафтових плям на Дністрі на півночі Молдови. За його словами, забруднення продовжує надходити з верхньої течії річки. Міністр уточнив, що спеціалісти встановили сім додаткових фільтрів, щоб зупинити поширення забруднення, передає УНН із посиланням на Newsmaker.

"Зараз перебуваю на мосту у селі Унгур Окницького району. Ми спостерігаємо нові нафтові плями, які продовжують надходити з верхньої течії річки", — заявив Хаждер у публікації у соціальних мережах.

За інформацією української сторони, джерело забруднення вже зупинили. Однак, як зазначив Хаждер, нові плями, ймовірно, надходять із останнього відстійника, де могли залишитися накопичені обсяги нафти.

"Тому ми зберігаємо пильність, постійно моніторимо ситуацію і продовжуємо працювати на місці стільки, скільки потрібно", - підкреслив він.

Хаждер уточнив, що поблизу села Аріонешти встановили сім додаткових фільтрів, щоб зупинити поширення забруднення.

Міністр також прокоментував інформацію про двох мертвих птахів, знайдених на березі Дністра. За його словами, спеціалісти Національного агентства безпеки харчових продуктів (ANSA) вже виїхали на місце, щоб встановити причину загибелі тварин.

"Водночас ми продовжуємо спостерігати за сотнями птахів на Дністрі", - додав він.

Крім того, Хаждер повідомив, що 24 березня планує зустрітися з екологами та експертами, щоб оцінити наслідки забруднення та узгодити заходи реагування.

"Ми продовжимо інформувати громадян про розвиток ситуації", - сказав міністр.

Раніше 22 березня журналістка Ната Албот у соціальних мережах заявила, що на Дністрі виявили мертвих птахів, що може бути пов'язане із нещодавнім забрудненням річки нафтопродуктами.