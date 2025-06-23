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Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на более чем 9 млн долларов

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Новая Зеландия анонсировала пакет помощи Украине на общую сумму 16 миллионов новозеландских долларов, что равняется более чем 9 миллионам долларов США. Эти средства предназначены на военную и гуманитарную помощь, а также на поддержку украинцев, перемещенных в соседние страны.

Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины на более чем 9 млн долларов

Премьер-министр Кристофер Лаксон и министр иностранных дел Уинстон Питерс объявили о новом пакете поддержки Украины на сумму 16 миллионов (более 9 миллионов новозеландских долларов США) в преддверии саммита НАТО в Гааге, который состоится на этой неделе. Об этом говорится в заявлении правительства Новой Зеландии, пишет УНН.

Новая Зеландия солидарна с Украиной. Ее оборонительная война продолжается уже четвертый год, и наше осуждение незаконного полномасштабного вторжения россии остается неизменным

заявил Лаксон.

Отмечается, что Новая Зеландия внесет вклад в размере 4 млн новозеландских долларов ($2,3 млн) в два многонациональных фонда, предоставляющих летальную и нелетальную военную помощь Украине: фонд миссии НАТО по безопасности, помощи и тренировке для Украины (NSATU) и "Коалиции дронов" для Украины под руководством Великобритании и Латвии.

Оборона Украины имеет значительные последствия не только для безопасности Евроатлантического региона, но и Индо-Тихоокеанского. Мы должны продолжать сотрудничать с другими членами международного сообщества, чтобы поддерживать порядок, основанный на правилах, который служит всем нашим интересам

— сказал Питерс.

Новая Зеландия также предоставит 7 млн новозеландских долларов ($4,1 млн) на дальнейшую гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта общинам в Украине и 1 млн новозеландских долларов ($593 тыс.) для украинцев, перемещенных в соседние страны.

Масштабы потребностей остаются огромными, поскольку россия продолжает бомбардировки густонаселенных гражданских районов Украины

— замечает Лаксон.

Новый пакет поддержки следует за недавно объявленными санкциями, направленными против российского "теневого флота" и других лиц, способствующих российской войне в Украине.

Крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало давить на Россию, чтобы та прекратила войну и присоединилась к усилиям для достижения справедливого и прочного мира в Украине

— заявил Питерс.

Новая Зеландия вводит новые санкции против "теневого флота" рф и не только: что предусматривается19.06.25, 12:25 • 2666 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Уинстон Питерс
Новая Зеландия
Латвия
НАТО
Гаага
Великобритания
Украина
Tesla
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