Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на понад 9 млн доларів

Прем’єр-міністр Крістофер Лаксон і міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосили про новий пакет підтримки України на суму 16 мільйонів (понад 9 млн доларів новозеландських доларів США) напередодні саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться цього тижня. Про це йдеться у заяві уряду Нової Зеландії, пише УНН.

Нова Зеландія солідарна з Україною. Її оборонна війна триває вже четвертий рік, і наше засудження незаконного повномасштабного вторгнення росії залишається незмінним - заявив Лаксон.

Зазначається, що Нова Зеландія зробить внесок у розмірі 4 млн новозеландських доларів ($2,3 млн) до двох багатонаціональних фондів, які надають летальну і нелетальну військову допомогу Україні: фонду місії НАТО з безпекової допомоги і тренування для України (NSATU) та "Коаліції дронів" для України під керівництвом Великої Британії і Латвії.

Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й Індо-Тихоокеанського. Ми повинні продовжувати співпрацювати з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який слугує всім нашим інтересам - сказав Пітерс.

Нова Зеландія також надасть 7 млн новозеландських доларів ($4,1 млн) на подальшу гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту громадам в Україні та 1 млн новозеландських доларів ($593 тис.) для українців, переміщених у сусідні країни.

Масштаби потреб залишаються величезними, оскільки росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України - зауважує Лаксон.

Новий пакет підтримки слідує за нещодавно оголошеними санкціями, спрямованими проти російського "тіньового флоту" та інших осіб, що сприяють російській війні в Україні.

Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на росію, щоб та припинила війну та долучилася до зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні - заявив Пітерс.

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