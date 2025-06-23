Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на понад 9 млн доларів
Київ • УНН
Нова Зеландія анонсувала пакет допомоги Україні на загальну суму 16 мільйонів новозеландських доларів, що дорівнює понад 9 мільйонам доларів США. Ці кошти призначені на військову та гуманітарну допомогу, а також на підтримку українців, переміщених до сусідніх країн.
Прем’єр-міністр Крістофер Лаксон і міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосили про новий пакет підтримки України на суму 16 мільйонів (понад 9 млн доларів новозеландських доларів США) напередодні саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться цього тижня. Про це йдеться у заяві уряду Нової Зеландії, пише УНН.
Нова Зеландія солідарна з Україною. Її оборонна війна триває вже четвертий рік, і наше засудження незаконного повномасштабного вторгнення росії залишається незмінним
Зазначається, що Нова Зеландія зробить внесок у розмірі 4 млн новозеландських доларів ($2,3 млн) до двох багатонаціональних фондів, які надають летальну і нелетальну військову допомогу Україні: фонду місії НАТО з безпекової допомоги і тренування для України (NSATU) та "Коаліції дронів" для України під керівництвом Великої Британії і Латвії.
Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й Індо-Тихоокеанського. Ми повинні продовжувати співпрацювати з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який слугує всім нашим інтересам
Нова Зеландія також надасть 7 млн новозеландських доларів ($4,1 млн) на подальшу гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту громадам в Україні та 1 млн новозеландських доларів ($593 тис.) для українців, переміщених у сусідні країни.
Масштаби потреб залишаються величезними, оскільки росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України
Новий пакет підтримки слідує за нещодавно оголошеними санкціями, спрямованими проти російського "тіньового флоту" та інших осіб, що сприяють російській війні в Україні.
Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на росію, щоб та припинила війну та долучилася до зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні
Нова Зеландія вводить нові санкції проти "тіньового флоту" рф і не тільки: що передбачається19.06.25, 12:25 • 2666 переглядiв