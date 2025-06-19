Нова Зеландія вводить нові санкції проти "тіньового флоту" рф і не тільки: що передбачається

Нова Зеландія вводить нові санкції проти росії, спрямовані проти пособників війни, а також російський "тіньовий флот", повідомили в уряді країни 19 червня, пише УНН.

Деталі

"Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосив про нові санкції проти ключових пособників незаконної війни росії проти України", - ідеться у заяві.

Цей останній раунд санкцій, за повідомленням, "спрямований проти суб'єктів, залучених до військово-промислового комплексу росії, прихильників із Північної Кореї, Ірану та білорусі, а також суден, які є частиною російського "тіньового флоту"".

"Нова Зеландія має продовжувати притягувати росію та її пособників до відповідальності. Військова підтримка з боку суб'єктів з Північної Кореї, Ірану та білорусі допомогла росії продовжувати її незаконну агресивну війну проти України", - сказав Пітерс.

Ці нові санкції, як вказано, спрямовані ще на 18 осіб та організацій, які допомагали воєнним зусиллям росії.

Окрім того, також було внесено у санкційний список 27 суден "тіньового флоту". Ті, хто уможливлюють роботу російського "тіньового флоту", пояснюється у заяві, беруть участь у незаконній діяльності, щоб уникнути санкцій, у тому числі шляхом транспортування російської нафти за ціною, що перевищує стелю ціни на нафту G7+, яку Нова Зеландія схвалила минулого року.

Доповнення

Нова Зеландія у межах режиму санкції проти рф з березня 2022 року ввела санкції щодо понад 1800 осіб, організацій та судев, а також низку торгових заходів.

Австралія ввела санкції проти частини тіньового флоту росії