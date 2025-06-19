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Новая Зеландия вводит новые санкции против "теневого флота" рф и не только: что предусматривается

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Новая Зеландия ввела новые санкции против 18 лиц и организаций, поддерживающих военные усилия России, а также против 27 судов российского "теневого флота". Ограничения направлены против сторонников из Северной Кореи, Ирана и Беларуси.

Новая Зеландия вводит новые санкции против "теневого флота" рф и не только: что предусматривается

Новая Зеландия вводит новые санкции против россии, направленные против пособников войны, а также российского "теневого флота", сообщили в правительстве страны 19 июня, пишет УНН.

Детали

"Министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил о новых санкциях против ключевых пособников незаконной войны россии против Украины", – говорится в заявлении.

Этот последний раунд санкций, по сообщениям, "направлен против субъектов, вовлеченных в военно-промышленный комплекс россии, пособников из Северной Кореи, Ирана и беларуси, а также судов, являющихся частью российского "теневого флота"".

"Новая Зеландия должна продолжать привлекать россию и ее пособников к ответственности. Военная поддержка со стороны субъектов из Северной Кореи, Ирана и беларуси помогла россии продолжать ее незаконную агрессивную войну против Украины", – заявил Питерс.

Эти новые санкции, как указано, направлены еще на 18 человек и организаций, которые помогали военным усилиям россии.

Кроме того, также были внесены в санкционный список 27 судов "теневого флота". Те, кто делают возможной работу российского "теневого флота", объясняется в заявлении, участвуют в незаконной деятельности, чтобы избежать санкций, в том числе путем транспортировки российской нефти по цене, превышающей потолок цены на нефть G7+, который Новая Зеландия одобрила в прошлом году.

Дополнения

Новая Зеландия в рамках санкционного режима против рф с марта 2022 года ввела санкции в отношении более 1800 человек, организаций и судов, а также ряд торговых мер.

Австралия ввела санкции против части теневого флота россии18.06.25, 16:07 • 2696 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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