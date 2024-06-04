Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

На минувшей неделе началась новая волна блокировки налоговых накладных-инструмента, который председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев придумал для усиления давления на бизнес. Глава движения #SaveФОП Сергей Доротич в эксклюзивном комментарии УНН заявил, что спровоцировать ее мог назначенный Кабмином аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки накладных.

По его словам, сейчас блокируются налоговые накладные даже с теми контрагентами, с которыми никогда раньше не блокировались. В то же время налоговики не предоставляют бизнесу информации, почему "на лево и на право" блокируются накладные.

Может эта блокировка именно с этим (аудитом – ред.) и связана. Мы же все взрослые люди и понимаем, что это повод для жатвы, коррупционных сделок. И когда идет ревизия таких моментов – то просто стопорится вся система. И мы боимся, что это просто будут сбои, связанные с этим провозглашением, что будет аудит... возможно сейчас они (налоговики – ред.) что-то переписывают, например, какой-то алгоритм. Для того, чтобы скрыть сделку, или чтобы сделать эти сделки автоматическими. Мы не знаем, можем лишь догадываться, понимая причудливость мыслей наших власть имущих и понимая сколько коррупции сейчас в этом вопросе. Но такое действительно есть. после объявления аудита проблемы усугубились - сказал эксперт.

Доротич также рассказал, что постоянные блокировки налоговых накладных бизнеса спровоцировали создание нескольких видов компаний, которые зарабатывают на разблокировке.

"Есть компании, или просто физлица, которые выходят, звонят и представляют какую-то компанию и за определенное вознаграждение, которое даже порой проходит официальным платежом в виде юридических услуг, разблокируют. Это один вид компаний-"компании-решалы". Второй вид компаний-это те, которые оказывают юридическое сопровождение, поддержку. Эти компании помогают готовить пакеты документов, которые предоставляют в налоговую для разблокировки", - отметил он.

Эксперт добавил, что такие компании берут "немалые" средства за свои услуги в решении вопроса разблокирования налоговых накладных.

Чем зарегулированнее система – тем она, во-первых, выгодна власти и тем, кто контролирует эту систему, и конечно при этом еще зарабатывают юридические, консалтинговые, бухгалтерские компании. Это то, против чего я всегда выступал – система должна быть максимально проста, тогда нам не нужна будет эта многомиллионная армия юристов, адвокатов, бухгалтеров. Надо отказываться от НДС, вводить налог от обращения и тогда мне кажется, что мы количество трудовых ресурсов будем привлекать не в бухгалтерскую сферу, а в сферу производства, предоставления услуг и тому подобное - подчеркнул Сергей Доротич.

Напомним

Кабинет Министров Украины в конце мая поручил Министерству финансов, Государственной аудиторской службе и Государственной налоговой службе в течение шести месяцев провести аудит системы блокировки налоговых накладных .

Добавим

Блокировка налоговых накладных-одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. По мнению народного депутата Михаила Цымбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, что угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах – или в первой инстанции или в апелляции в Верховном суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, такие как экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокирование налоговых накладных, предоставление статуса рисковому предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически управляет налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность по налоговой – "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что берет на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.