Нова хвиля блокування податкових накладних: експерт назвав причину

На минулому тижні почалася нова хвиля блокування податкових накладних – інструменту, який голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вигадав для посилення тиску на бізнес. Голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич в ексклюзивному коментарі УНН заявив, що спровокувати її міг призначений Кабміном аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування накладних.

За його словами, зараз блокуються податкові накладні навіть з тими контрагентами, з якими ніколи раніше не блокувалися. Водночас податківці не надають бізнесу інформації, чому "на ліво і на право" блокуються накладні.

Може оце блокування саме із цим (аудитом – ред.) і пов’язано. Ми ж всі дорослі люди і розуміємо, що це привід для жнив, корупційних оборудок. І коли іде ревізія таких моментів – то просто стопориться вся система. І ми боїмося, що це просто будуть збої, пов’язані з оцим проголошенням, що буде аудит… Можливо наразі вони (податківці – ред.) щось переписують, наприклад, якийсь алгоритм. Для того, щоб приховати оборудку, або щоб зробити ці оборудки автоматичними. Ми не знаємо, можемо лише здогадуватися, розуміючи химерність думок наших можновладців і розуміючи скільки корупції зараз в цьому питанні. Але таке дійсно є. Після проголошення аудиту проблеми погіршилися - сказав експерт.

Доротич також розповів, що постійні блокування податкових накладних бізнесу спровокували створення кількох видів компаній, які заробляють на розблокуванні.

"Є компанії, чи просто фізособи, які виходять, дзвонять і представляють якусь компанію і за певну винагороду, яка навіть деколи проходить офіційним платежем у вигляді юридичних послуг, розблоковують. Це один вид компаній – "компанії-рєшали". Другий вид компаній - це ті, які надають юридичний супровід, підтримку. Ці компанії допомагають готувати пакети документів, які надають в податкову для розблокування", - зазначив він.

Експерт додав, що такі компанії беруть "чималі" кошти за свої послуги у вирішенні питання розблокування податкових накладних.

Чим зарегульованіша система – тим вона, по-перше, вигідна владі і тим, хто контролює цю систему, і звичайно при цьому ще заробляють юридичні, консалтингові, бухгалтерські компанії. Це те, проти чого я завжди виступав – система має бути максимально проста, тоді нам не потрібна буде оця багатомільйонна армія юристів, адвокатів, бухгалтерів. Треба відмовлятися від ПДВ, вводити податок від обігу і тоді мені здається, що ми кількість трудових ресурсів будемо залучати не в бухгатерську сферу, а в сферу виробництва, надання послуг і тому подібне - наголосив Сергій Доротич.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України в кінці травня доручив Міністерству фінансів, Державній аудиторський службі та Державній податковій службі протягом шести місяців провести аудит системи блокування податкових накладних .

Додамо

Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказувалося у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. На думку народного депутата Михайла Цимбалюка, блокування податкових накладних стало серйозною проблемою, що загрожує національній безпеці України, оскільки зупиняє діяльність підприємств та порушує економічні операції.

Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесу навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному Суді.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення. Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами".

Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічника Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям.