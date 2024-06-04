Нова хвиля блокування податкових накладних: експерт назвав причину

ukenru
09:57 • 2201 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 21948 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 51255 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67025 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111037 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135283 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138383 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239241 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171125 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190203 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 31989 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39270 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 44794 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 21200 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 25652 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239242 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360196 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375831 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291347 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59563 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76233 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87680 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170386 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172954 перегляди
Актуальне
Нова хвиля блокування податкових накладних: експерт назвав причину

Нова хвиля блокування податкових накладних: експерт назвав причину

Київ • УНН

 • 68925 перегляди

Почалася нова хвиля блокування податкових накладних. Спровокувати її міг призначений урядом аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування накладних.

На минулому тижні почалася нова хвиля блокування податкових накладних – інструменту, який голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вигадав для посилення тиску на бізнес. Голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич в ексклюзивному коментарі УНН заявив, що спровокувати її міг призначений Кабміном аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування накладних.

За його словами, зараз блокуються податкові накладні навіть з тими контрагентами, з якими ніколи раніше не блокувалися. Водночас податківці не надають бізнесу інформації, чому "на ліво і на право" блокуються накладні.

Може оце блокування саме із цим (аудитом – ред.) і пов’язано. Ми ж всі дорослі люди і розуміємо, що це привід для жнив, корупційних оборудок. І коли іде ревізія таких моментів – то просто стопориться вся система. І ми боїмося, що це просто будуть збої, пов’язані з оцим проголошенням, що буде аудит… Можливо наразі вони (податківці – ред.) щось переписують, наприклад, якийсь алгоритм. Для того, щоб приховати оборудку, або щоб зробити ці оборудки автоматичними. Ми не знаємо, можемо лише здогадуватися, розуміючи химерність думок наших можновладців і розуміючи скільки корупції зараз в цьому питанні. Але таке дійсно є. Після проголошення аудиту проблеми погіршилися

- сказав експерт.

Доротич також розповів, що постійні блокування податкових накладних бізнесу спровокували створення кількох видів компаній, які заробляють на розблокуванні.

"Є компанії, чи просто фізособи, які виходять, дзвонять і представляють якусь компанію і за певну винагороду, яка навіть деколи проходить офіційним платежем у вигляді юридичних послуг, розблоковують. Це один вид компаній – "компанії-рєшали".  Другий вид компаній - це ті, які надають юридичний супровід, підтримку. Ці компанії допомагають готувати пакети документів, які надають в податкову для розблокування", - зазначив він.

Експерт додав, що такі компанії беруть "чималі" кошти за свої послуги у вирішенні питання розблокування податкових накладних.

Чим зарегульованіша система – тим вона, по-перше, вигідна владі і тим, хто контролює цю систему, і звичайно при цьому ще заробляють юридичні, консалтингові, бухгалтерські компанії. Це те, проти чого я завжди виступав – система має бути максимально проста, тоді нам не потрібна буде оця багатомільйонна армія юристів, адвокатів, бухгалтерів. Треба відмовлятися від ПДВ, вводити податок від обігу і тоді мені здається, що ми кількість трудових ресурсів будемо залучати не в бухгатерську сферу, а в сферу виробництва, надання послуг і тому подібне

- наголосив Сергій Доротич.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України в кінці травня доручив Міністерству фінансів, Державній аудиторський службі та Державній податковій службі протягом шести місяців провести аудит системи блокування податкових накладних .

Додамо

Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказувалося у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. На думку народного депутата Михайла Цимбалюка, блокування податкових накладних стало серйозною проблемою, що загрожує національній безпеці України, оскільки зупиняє діяльність підприємств та порушує економічні операції.

Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесу навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному Суді.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення. Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами".

Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічника Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
verkhovnyi-sud-ukrainyВерховний Суд України
ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45