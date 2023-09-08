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Новая волна мобилизации в рф может начаться в конце сентября - ГУР

Новая волна мобилизации в рф может начаться в конце сентября - ГУР

Киев • УНН

 • 486156 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. россия может начать новую волну мобилизации уже в конце сентября. Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины оккупационные власти могут ввести тотальную мобилизацию, сообщил в эфире телемарафона представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, передает УНН.

Цитата

“Ну прежде всего следует напомнить, что мобилизационные мероприятия на территории государства-агрессора не прекращались и после так называемой частичной мобилизации. А если мы говорим о временно оккупированных украинских территориях, в частности ОРДЛО, там это характер тотальной мобилизации, характер геноцидной политики. И да, один из возможных сценариев – это новая волна публичной мобилизации, которая может быть и рассматривается в сценарии на конец сентября”, - сказал Юсов.

Напомним

Ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в россии сейчас рассматривается вариант объявления о мобилизации осенью этого года. По его словам, планируют мобилизовать до 450 тысяч человек. 

Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что чтобы увеличить показатели принудительной мобилизации на оккупированных территориях в минобороны рф рассматривают возможность сделать изменения в положении о воинском учете.

Согласно им, заключенных на территории «лнр» будут становиться на учет сразу в исправительных учреждениях, чтобы они быстрее могли, так сказать «искупить свою вину перед родиной».

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