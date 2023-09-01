Буданов розповів, що у росії не залишилося резервів: "Нічого, порожнеча"

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"Нічого, порожнеча (щодо кількості резервів, - ред). Була сформована 25-та армія, як стратегічний резерв. Вона мала за всіма їхніми документами бути сформована, приведена в боєздатний стан та перекинута до листопада. Ну, до жовтня. Знаєте, що сталось? Вона вже станом на зараз недокомплектована, абсолютно без навчання бере участь у бойових діях", - розповів Буданов.

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Він уточнив, що ця 25-та армія пішла не на підсилення, а на заміну 41-ої, яка почала рух у Південному напрямку - "на посилення своїх угрупувань на Запоріжжі, де йдуть наші наступальні дії".

Очільник ГУР також розповів, що у росії наразі розглядається варіант оголошення про мобілізацію восени цього року. За його словами, планують мобілізувати до 450 тисяч осіб.

"Цього не слід так сильно боятися тому, що чомусь усі вважають, що мобілізація була лише минулої осені, коли призвали близько 350 тисяч осіб. Це неправда. Далі продовжилася прихована мобілізація. Щомісяця росія призивала від 20 до 25 тисяч, тобто за вісім місяців мінімум 160 тисяч вже вони мобілізували за цей період. Нічого страшного, як ви бачите, не сталося. І цих 450 тисяч, якщо наважаться, утилізує українська земля", - підсумував він.

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов 18 серпня заявив, що у росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця країна-агресор мобілізує близько 20 тисяч осіб.