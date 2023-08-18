Щомісяця у росії мобілізують близько 20 тисяч осіб - Юсов

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"На росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія, продовжуються мобілізаційні заходи. Щодня і щомісяця ці заходи тривають, і щомісяця мобілізують близько 20 тисячі осіб. Нещодавно мер москви (сергій, - ред.) собянін назвав цікаву цифру – 45 тисяч москвичів, які нібито знаходяться на фронті, власне, на окупованих територіях в Україні. Перед цим ця цифра була 35 тисяч осіб", - заявив Юсов.

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За словами представника ГУР, таким чином собянін визнав те, що за кілька місяців у москві додатково мобілізували близько 10 тисяч. Він зазначив, що мобілізація триває "різними способами, методами та інструментами", а громадян рф "змушують підписувати контракти".

"Мова йде саме про примус. При чому здебільшого мова не йде про дітей чиновників чи мільйонерів. Ні, це гастарбайтери, або люди, які нещодавно отримали російський паспорт. Це, до речі, ще один показник сьогодні. Критерії отримання російського паспорта створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і відправлена путіним на війну в Україні", - додав він.

Юсов також нагадав, що єдиним способом для російських загарбників зберегти життя є добровільно здатися в полон.

Нагадаємо

росзмі повідомляють, що військкомати низки регіонів росії надсилають жителям повістки про виклик до військкомату для "звірки та обліку даних".Такі повістки в липні і серпні отримали жителі в амурській, московській, ульяновській, пензенській і липецькій областях.