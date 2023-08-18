Ежемесячно в россии мобилизуют около 20 тысяч человек - Юсов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В россии продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно страна-агрессор мобилизует около 20 тысяч человек, сообщил во время брифинга представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.
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"На россии продолжается полноценная мобилизационная кампания, продолжаются мобилизационные мероприятия. Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия продолжаются, и ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек. Недавно мэр москвы (сергей, - ред.) собянин назвал интересную цифру – 45 тысяч москвичей, которые якобы находятся на фронте, собственно, на оккупированных территориях в Украине. Перед этим эта цифра была 35 тысяч человек", - заявил Юсов.
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По словам представителя ГУР, таким образом собянин признал то, что за несколько месяцев в москве дополнительно мобилизовали около 10 тысяч. Он отметил, что мобилизация продолжается "различными способами, методами и инструментами", а граждан рф "заставляют подписывать контракты".
"Речь идет именно о принуждении. Причем в основном речь не идет о детях чиновников или миллионеров. Нет, это гастарбайтеры, или люди, которые недавно получили российский паспорт. Это, кстати, еще один показатель сегодня. Критерии получения российского паспорта создает потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен путиным на войну в Украину", - добавил он.
Юсов также напомнил, что единственным способом для российских захватчиков сохранить жизнь является добровольно сдаться в плен.
Напомним
росСМИ сообщают, что военкоматы ряда регионов россии присылают жителям повестки о вызове в военкомат для "сверки и учета данных". такие повестки в июле и августе получили жители в амурской, московской, ульяновской, пензенской и липецкой областях.