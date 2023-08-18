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Ежемесячно в россии мобилизуют около 20 тысяч человек - Юсов

Ежемесячно в россии мобилизуют около 20 тысяч человек - Юсов

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В россии продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно страна-агрессор мобилизует около 20 тысяч человек, сообщил во время брифинга представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"На россии продолжается полноценная мобилизационная кампания, продолжаются мобилизационные мероприятия. Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия продолжаются, и ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч человек. Недавно мэр москвы (сергей, - ред.) собянин назвал интересную цифру – 45 тысяч москвичей, которые якобы находятся на фронте, собственно, на оккупированных территориях в Украине. Перед этим эта цифра была 35 тысяч человек", - заявил Юсов.

Детали

По словам представителя ГУР, таким образом собянин признал то, что за несколько месяцев в москве дополнительно мобилизовали около 10 тысяч. Он отметил, что мобилизация продолжается "различными способами, методами и инструментами", а граждан рф "заставляют подписывать контракты".

"Речь идет именно о принуждении. Причем в основном речь не идет о детях чиновников или миллионеров. Нет, это гастарбайтеры, или люди, которые недавно получили российский паспорт. Это, кстати, еще один показатель сегодня. Критерии получения российского паспорта создает потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и отправлен путиным на войну в Украину", - добавил он.

Юсов также напомнил, что единственным способом для российских захватчиков сохранить жизнь является добровольно сдаться в плен.

Напомним

росСМИ сообщают, что военкоматы ряда регионов россии присылают жителям повестки о вызове в военкомат для "сверки и учета данных". такие повестки в июле и августе получили жители в амурской, московской, ульяновской, пензенской и липецкой областях.

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