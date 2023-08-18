Жителям росії військкомати розсилають повістки з приміткою "для звірки даних"

Деталі

Військкомати низки регіонів росії надсилають повістки жителям про необхідність з'явитися для "звірки та обліку даних". Цей процес також відомий як "перевірка даних".

Громадяни росії зазначають, що повістки, які вони отримують трішки відрізняються між собою. В одних їм пропонують прибути до військкомату, посилаючись на закон "Про військовий обов'язок". В інших сказано, що той, хто отримав такий “лист”, з'явитися "зобов'язаний".

Військкомати стверджують, що повістки, які надсилаються громадянам, є частиною планової процедури. Під час цієї процедури військовозобов'язаних викликають до військкомату для перевірки їхніх облікових даних та вклеювання мобілізаційного припису у їхній військовий квиток.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мобілізація в рф не припинялась. росіян правдами й неправдами затягують в армію вбивць і ґвалтівників" - Юсов