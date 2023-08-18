Жителям россии военкоматы рассылают повестки с пометкой "для сверки данных"

Детали

Военкоматы ряда регионов России присылают повестки жителям о необходимости явиться для "сверки и учета данных". Этот процесс также известен как "проверка данных".

Граждане России отмечают, что повестки, которые они получают немного отличаются между собой. В одних им предлагают прибыть в военкомат, ссылаясь на закон "О воинской обязанности". В других сказано, что тот, кто получил такое “письмо”, явиться "обязан".

Военкоматы утверждают, что повестки, которые направляются гражданам, являются частью плановой процедуры. Во время этой процедуры военнообязанных вызывают в военкомат для проверки их учетных данных и вклеивания мобилизационного предписания в их военный билет.

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