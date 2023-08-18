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Жителям россии военкоматы рассылают повестки с пометкой "для сверки данных"

Жителям россии военкоматы рассылают повестки с пометкой "для сверки данных"

Киев • УНН

 • 843270 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Военкоматы ряда регионов России присылают жителям повестки о вызове в военкомат для "сверки и учета данных". такие повестки в июле и августе получили жители в амурской, московской, ульяновской, пензенской и липецкой областях, сообщают росми, передает УНН.

Детали

Военкоматы ряда регионов России присылают повестки жителям о необходимости явиться для "сверки и учета данных". Этот процесс также известен как "проверка данных".

Граждане России отмечают, что повестки, которые они получают немного отличаются между собой. В одних им предлагают прибыть в военкомат, ссылаясь на закон "О воинской обязанности". В других сказано, что тот, кто получил такое “письмо”, явиться "обязан".

Военкоматы утверждают, что повестки, которые направляются гражданам, являются частью плановой процедуры. Во время этой процедуры военнообязанных вызывают в военкомат для проверки их учетных данных и вклеивания мобилизационного предписания в их военный билет.

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