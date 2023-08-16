"Мобілізація в рф не припинялась. росіян правдами й неправдами затягують в армію вбивць і ґвалтівників" - Юсов

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“Мобілізація в росії не припинялась. Весь цей час після оголошення так званої „часткової мобілізації“ продовжуються мобілізаційні заходи. Пересічних росіян правдами й неправдами затягують в армію вбивць і ґвалтівників.”, — заявив Юсов.

За його словами, поки що публічного рішення про продовження тої самої “часткової мобілізації” або оголошення нової хвилі не було, зокрема, через побоювання погіршення настроїв серед місцевого населення.

“Яким би не було зазомбованим російське суспільство, все ж таки це чинник, на який у кремлі мають зважати”, — зазначив він.

Нагадаємо

У червня президент рф володимир путін заявив, що необхідності в новій мобілізації немає.

Своєю чергою в українській розвідці повідомили, що на окупованих територіях, з початку військової агресії 2022 року, рф примусово мобілізувала майже 60 000 чоловіків.

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