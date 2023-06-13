путін заявив, що у рф немає необхідності в новій мобілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. президент рф володимир путін заявив, що необхідності в новій мобілізації немає, тому що з початку року в армію рф набрали понад 150 тисяч осіб, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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путін зазначив, що хоча він чув про пропозиції про мобілізацію 1-2 мільйонів осіб, але це залежить від конкретних цілей і обставин.
Він також зазначив, що збройні сили росії вже набрали понад 150 тисяч контрактників від початку року, включно з добровольцями, загальною кількістю 156 тисяч осіб. А за минулий тиждень було підписано контракти з 9,5 тисячами осіб.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 216 650 осіб, 3935 танків і сотень одиниць військової техніки.