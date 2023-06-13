Еще плюс 470: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 216 650 человек, 3935 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:
-
- личного состава - около 216650 (+470) человек ликвидировано,
-
- танков - 3935 (+4) ед,
-
- боевых бронированных машин - 7642 (+6) ед,
-
- артиллерийских систем – 3766 (+20) ед,
-
- РСЗО – 601 (+0) ед,
-
- средства ПВО - 363 (+1) ед,
-
- самолетов – 314 (+0) ед,
-
- вертолетов – 300 (+1) ед,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),
-
- крылатые ракеты - 1183 (+0),
-
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 6473 (+2) ед,
-
- специальная техника - 511 (+1).
-
Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.