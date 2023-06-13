Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також наші воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додали, що сьогодні вночі російська федерація завдала чергових ударів по Україні.
Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 "шахедами", 1 - знищено українськими захисниками.
Нагадаємо
Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул повідомив, що ворог поцілив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі, під завалами, ймовірно, знаходяться люди.