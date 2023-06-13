Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши воины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что сегодня ночью российская федерация нанесла очередные удары по Украине.

Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "шахедами", 1 - уничтожен украинскими защитниками.

Напомним

Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что враг попал в пятиэтажку в Кривом Роге, под завалами, вероятно, находятся люди.