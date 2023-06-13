Нічна атака ворога: в Кривому Розі є влучання в багатоповерхівку, під завалами знаходяться люди
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Ворог поцілив у п'ятиповерхівку в Кривому Розі, під завалами, ймовірно, знаходяться люди. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Телеграм, пише УНН.
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"Кривий Ріг. "Високоточні" потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок.
Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами. Повна інформація буде після ліквідації", - написав Вілкул.
Доповнення
Окупанти атакували "шахедами" Харків, внаслідок обстрілу є руйнування.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були знищені.