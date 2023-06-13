Ночная атака врага: в Кривом Роге есть попадание в многоэтажку, под завалами находятся люди
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Враг попал в пятиэтажку в Кривом Роге, под завалами, вероятно, находятся люди. Об этом сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Телеграмм, пишет УНН.
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"Кривой Рог. "Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный дом.
Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно есть люди под завалами. Полная информация будет после ликвидации", - написал Вилкул.
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Оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, в результате обстрела есть разрушения.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были уничтожены.