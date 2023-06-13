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Всі повітряні цілі над Київщиною були знищені - КМВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були знищені. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.

Всі повітряні цілі над Київщиною були знищені - КМВА

Цитата

"475 день повномасштабного вторгнення. Чергова повітряна атака на столицю. Попередньо, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони", - зазначили в КМВА.

Доповнення

Там додали, що інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. 

Нагадаємо

Окупанти атакували "шахедами" Харків, внаслідок обстрілу є руйнування.

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