Всі повітряні цілі над Київщиною були знищені - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були знищені. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
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"475 день повномасштабного вторгнення. Чергова повітряна атака на столицю. Попередньо, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря. Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони", - зазначили в КМВА.
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Там додали, що інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються.
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