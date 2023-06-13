Все воздушные цели над Киевщиной были уничтожены - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были уничтожены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"475 день полномасштабного вторжения. Очередная воздушная атака на столицу. Предварительно, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, традиционно выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - отметили в КГВА.
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Там добавили, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Данные оперативной сводки собираются и уточняются.
Напомним
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