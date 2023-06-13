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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Все воздушные цели над Киевщиной были уничтожены - КГВА

Киев • УНН

 • 1211346 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были уничтожены. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

Все воздушные цели над Киевщиной были уничтожены - КГВА

Цитата

"475 день полномасштабного вторжения. Очередная воздушная атака на столицу. Предварительно, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, традиционно выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря. Все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", - отметили в КГВА.

Дополнение

Там добавили, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Данные оперативной сводки собираются и уточняются. 

Напомним

Оккупанты атаковали "шахедами" Харьков, в результате обстрела есть разрушения.

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