Окупанти атакували "шахедами" Харків, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Окупанти атакували "шахедами" Харків, внаслідок обстрілу є руйнування. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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"Ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова.
Попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку - складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа.
На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив Терехов.
Доповнення
Мешканці Харківської області під час тривоги повідомляли про звуки вибухів. Крім того, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул писав про вибухи у місті.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу ППО в області.