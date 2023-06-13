У кількох областях України чутно вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У кількох областях України пролунали вибухи. Про це пишуть місцеві ЗМІ та Telegram-канали, передає УНН.
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Так, про звуки вибухів повідомили мешканці Дніпропетровської та Харківської областей. Наразі, сигнал повітряної тривоги оголошено у східних, південних, центральних та північних областях країни.
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До цього, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в своєму Telegram закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Крім того, у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації також закликали не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення.