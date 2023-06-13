Україною шириться масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У багатьох областях України пролунав сигнал повітряної тривоги, пише УНН.
Деталі
Так, повітряна тривога вже оголошена у східних, південних, центральних та північних областях країни.
Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Доповнення
Перед цим, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в своєму Telegram закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Крім того, у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації також закликали не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення.