По Украине распространяется масштабная воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Во многих областях Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги, пишет УНН.
Детали
Так, воздушная тревога уже объявлена в восточных, южных, центральных и северных областях страны.
Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.
Дополнение
Перед этим, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Кроме того, в Днепропетровской областной военной администрации также призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления.