По Украине распространяется масштабная воздушная тревога

Детали

Так, воздушная тревога уже объявлена в восточных, южных, центральных и северных областях страны.

Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.

Дополнение

Перед этим, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Кроме того, в Днепропетровской областной военной администрации также призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления.