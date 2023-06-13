В ОП закликають не ігнорувати тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в своєму Telegram закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, передає УНН.
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"У разі оголошення повітряної тривоги - не ігноруйте", - написав Єрмак.
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До цього, у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації також закликали не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення.
Наразі, повітряна тривога пролунала у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Нагадаємо
У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти протягом доби завдали 2 ракетних та 17 авіаційних ударів по Україні.