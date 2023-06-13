В ОП призывают не игнорировать тревогу

Цитата

"В случае объявления воздушной тревоги - не игнорируйте", - написал Ермак.

Дополнение

До этого, в Днепропетровской областной военной администрации также призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае её объявления.

На данный момент, воздушная тревога прозвучала в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Напомним

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 17 авиационных ударов по Украине.