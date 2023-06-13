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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В ОП призывают не игнорировать тревогу

Киев • УНН

 • 921976 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги, передает УНН.

В ОП призывают не игнорировать тревогу

Цитата

"В случае объявления воздушной тревоги - не игнорируйте", - написал Ермак.

Дополнение

До этого, в Днепропетровской областной военной администрации также призвали не игнорировать воздушную тревогу в случае её объявления.

На данный момент, воздушная тревога прозвучала в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Напомним

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 17 авиационных ударов по Украине.

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