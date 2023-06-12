Окупанти протягом доби завдали 2 ракетних та 17 авіаційних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Окупанти протягом доби завдали 2 ракетних та 17 авіаційних ударів по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"Російська федерація надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.
Протягом доби противник завдав 2 ракетних ударів крилатими ракетами морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині.
Крім того, загалом, завдав 17 авіаційних ударів та здійснив близько 22 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначили в Генштабі.
Деталі
Внаслідок атаки, руйнувань зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового на Харківщині знищені житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.
Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки.
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