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Оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 17 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Киев • УНН

 • 769033 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 17 авиационных ударов по Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 17 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Цитата

"Российская федерация в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара крылатыми ракетами морского базирования “Калибр” по жилым домам на Харьковщине.

Кроме того, в общем, нанес 17 авиационных ударов и совершил около 22 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

Детали

Вследствие атаки, разрушениям подверглась гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Белополье Сумской области и Шевченково на Харьковщине уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемые авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

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