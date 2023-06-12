російська авіація продовжує “кошмарити” Херсонщину: скинула дві керовані авіабомби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Авіація рф продовжує “кошмарити” Козацьке. Як повідомили в Херсонській ОВА, дві керовані авіабомби поцілили у житловий будинок, передає УНН.
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"російська авіація продовжує “кошмарити” Козацьке. Двома керованими авіабомбами окупанти поцілили в житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, мирні люди не постраждали.
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